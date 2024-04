Brasileirão: 14 clubes têm patrocínio máster de sites de apostas; veja exceções

As casas de apostas dominaram de vez os patrocínios máster dos clubes da Série A do Brasileirão. Dos 20 times da elite neste ano, 14 expõem empresas de betting no espaço mais nobre do uniforme - o que representa 70% do total.



As seis exceções são Cuiabá (Drebor), Grêmio (Banrisul), Inter (Banrisul), Palmeiras (Crefisa), RB Bragantino (Red Bull) e Vasco (sem patrocinador máster). O Lance! Biz apresenta o levantamento completo abaixo.



