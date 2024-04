Valor de mercado de Endrick aumenta R$ 295 milhões em seis meses

Endrick está entre os jogadores do futebol mundial que mais se valorizaram nos últimos seis meses. É o que aponta um estudo do CIES Football Observatory. Entre outubro de 2023 e abril de 2024, o valor de mercado do atacante teria aumentado em 54 milhões de euros (R$ 295 milhões).



Enquanto o passe do jovem era avaliado em 36 milhões de euros (R$ 197 milhões) há seis meses, o valor atual chega a 90 milhões de euros (R$ 492 milhões). Apenas cinco jogadores sub-23 se valorizaram mais do que a joia do Palmeiras neste período.



