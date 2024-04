Onze marcas vão fornecer material para os clubes do Brasileirão; veja lista

Os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão a partir deste fim de semana têm seus uniformes fornecidos por onze marcas diferentes. O domínio deste setor do mercado é da Adidas, que tem quatro times no portfólio: Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e Inter.



Em 2023, a gigante alemã também patrocinava o São Paulo, que passou a vestir New Balance neste ano. Já a Umbro, que tinha cinco clubes no ano passado, tem "apenas" três em 2024: Athletico-PR, Fluminense e Grêmio.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp