Brasileirão 2024 inicia com sete SAFs; veja valores e detalhes

🚨 E o Red Bull Bragantino?



O Red Bull Bragantino não se enquadra como uma SAF nem como um clube associativo. O Massa Bruta é clube-empresa desde antes da aprovação da Lei da SAF, de 2021, e se estrutura como uma limitada (LTDA). Existe, no entanto, a possibilidade de o clube virar uma SAF nos próximos meses.



💸 Qual foi a SAF mais cara?



O Lance! Biz fez um levantamento de todas as SAFs da Série A: quem são os donos, quando as compras foram efetivadas e quais foram os valores envolvidos nos negócios.



*Não foi considerado oes valores utilizados para pagar dívidas no levantamento.



Atlético-MG