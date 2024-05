Netflix fecha acordo bilionário para transmitir jogos da NFL ao vivo

A Netflix, mundialmente conhecida por suas séries e filmes, deu mais um passo para se firmar no mercado das transmissões esportivas ao vivo. A empresa anunciou, nesta quarta-feira (15), que transmitirá as tradicionais partidas da NFL no Natal em 2024.



Como parte do acordo bilionário, os dois jogos natalinos deste ano serão transmitidos com exclusividade para os assinantes da Netflix. O contrato também prevê a transmissão de ao menos um dos jogos disputados no feriado em 2025 e 2026.



