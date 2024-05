Quanto os tenistas brasileiros já faturaram em premiação em 2024? Veja valores

💸 A situação de João Fonseca



Atual número 226 no ranking da ATP, o brasileiro acumula cerca de US$ 143 mil (R$ 735 mil) em prêmios em dinheiro desde o início do ano.



Ele, no entanto, só passou a receber o dinheiro quando tomou a decisão de se tornar profissional, no início de março. Antes disso, na condição de amador, ele não podia embolsar tais valores.