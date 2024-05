Entenda peso da classificação na Libertadores para as finanças do Flamengo

💸 E se for eliminado?



Apesar dos milhões deixados pelo caminho e do vexame esportivo, uma possível eliminação na fase de grupos não seria o "fim do mundo" para as finanças do Flamengo. Em 2023, o clube foi eliminado nas oitavas para o Olimpia e, mesmo assim, bateu recorde de faturamento no fim do ano.



➡️ Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Bolívar?



O clube poderia cobrir o "prejuízo" com premiações de outros torneios - Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana - ou com outras fontes de receita, como a venda de atletas, por exemplo.