Opção para o futebol brasileiro? Veja o salário de Gallardo na Arábia Saudita

A passagem de Marcelo Gallardo pela Arábia Saudita está perto do fim. Segundo diversos veículos da imprensa argentina e mundial, o treinador será demitido do Al-Ittihad após uma sequência de maus resultados e ficará livre no mercado nas próximas semanas.



Com currículo vitorioso, o técnico argentino deve atrair interesse de diversos clubes ao redor do mundo, inclusive do Brasil. Mas, afinal, seria viável imaginar a chegada dele ao futebol brasileiro? Se depender do salário que ele recebia na Arábia Saudita, a resposta é NÃO. O Lance! Biz explica abaixo.



