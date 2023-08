Para auxiliar no fluxo de caixa do clube, a SAF do Botafogo assumiu um empréstimo de 15 milhões de reais junto a um fundo de adiantamento de recebíveis. Além do fluxo de caixa, esse empréstimo também serviu para pagamento de salários. A operação foi negociada por Anderson Santos, diretor financeiro do clube. As informações são do blog Panorama Esportivo, do 'O Globo'.