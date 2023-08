SAF: remédio ou veneno para o futebol brasileiro?

No Brasil, gostamos de dar nome às leis e também, nas conversas de bar, afirmarmos categoricamente que determinada lei “pegou” e outras nunca “irão pegar”.



A lei 14.193/21, do senador Rodrigo Pacheco e relatoria do senador Carlos Portinho, conhecida como Lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), aprovada em agosto de 2021, é uma daquelas que chegaram com força total e com expectativa do nosso torcedor de que agora iremos realmente nos tornar uma grande potência no Business do futebol.



Mas e aí? Essa lei realmente é a solução dos nossos problemas?



Para entender este assunto, é importante que você saiba que a Lei da SAF é um instrumento jurídico importante, porém, o sucesso ou fracasso dele, dependerá basicamente de 3 fatores: