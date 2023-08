Impacto das SAFs alavanca gastos e atrai astros internacionais para o Brasil

Os números têm atraido estrelas internacionais, até mesmo de mercados pouco explorados pelos clubes brasileiros. O destaque da janela é o francês Dimitri Payet, que deverá fazer a sua estreia pelo Vasco na Arena Fonte Nova. O meia chegou por meio da 777, dona da SAF do Cruz-Maltino, com a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. Mas seu alcance vai além das quatro linhas.



- A contratação do Payet envolve muito mais que o aspecto esportivo. É um atleta conhecido mundialmente, aumenta a exposição internacional do Vasco e desperta a atenção de possíveis patrocinadores. A SAF já vinha se estruturando para a chegada de um jogador desse nível, assim o departamento de marketing desenvolveu produtos exclusivos sobre a contratação, como camisas especiais, colecionáveis e cupons de desconto para o programa de sócio-torcedor - afirma Caetano Marcelino, diretor comercial do Vasco SAF.



A chegada das SAFs ao país impulsionou o mercado e registrou um recorde na janela do início da temporada. Ao todo, os times da Série A do Brasileiro se reforçaram com R$ 628,6 milhões, superando o início do ano de 2020, que alcançou as cifras de R$ 534,5 milhões. Confira abaixo os times que mais gastaram em 2023: