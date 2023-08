Em junho deste ano, o Coxa anunciou que vendeu 90% da SAF do clube para a Treecorp Investimentos, que tem Roberto Justus como sócio e conselheiro, por 1,1 bilhão de reais. Esse investimento entrará no Coritiba nos próximos 10 anos. A SAF do clube já vem investindo mais de 1 milhão de reais nas instalações do clube com o intuito de modernizar os tratamentos em seu departamento médico com a aquisição de novos equipamentos.