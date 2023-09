Janela da Europa movimenta mais de R$ 30 bilhões; veja os 10 clubes que mais gastaram

A janela de transferências europeia chegou ao fim na sexta-feira (1º) e surpreendeu pelo montante desembolsado pelos clubes. Turbinadas com o dinheiro da Arábia Saudita, as cinco principais ligas do continente movimentaram € 5,7 bilhões (cerca de R$ 30,4 bilhões) em compras e empréstimos de jogadores.



Qual clube gastou mais? E quem doi o líder de faturação? Quais foram as transações mais caras? Abaixo, o Lance! Biz apresenta o balanço do mercado da bola da Europa.



