Quais são as maiores fortunas dos lutadores de boxe? Veja ranking

Floyd Mayweather: o boxeador mais rico do mundo



Com o apelido de "Money" (dinheiro, em inglês), o norte-americano teve uma carreira invicta no boxe profissional. Foram 50 vitórias e nenhuma derrota. Além das bolsas milionárias, suas lutas costumavam bater recorde de venda de pay-per-view e parte do montante ia para o bolso do atleta.



Após se aposentar, Mayweather continuou ganhando dinheiro por meio de lutas de exibição. Uma delas foi contra o youtuber Logan Paul e rendeu cerca de R$ 500 milhões ao bolso do ex-atleta.



Além disso, ele é dono da The Money Team Racing, equipe de automobilismo que compete na Nascar Cup Series.