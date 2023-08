Qual é o tamanho da fortuna de Rafael Nadal, astro do tênis?

Ganhos de Nadal ao longo da carreira



✔️ Vencedor de 22 Grand Slams, Nadal acumula US$ 135 milhões em prêmios em dinheiro. Esta é a segunda melhor marca do tênis, à frente dos dos US$ 131 milhões de Roger Federer e apenas atrás dos US$ 170 milhões de Novak Djokovic.



✔️ O tenista espanhol acumula ainda mais grana fora das quadras. Ao todo, são mais de US$ 390 milhões provenientes de contratos de patrocínio, aparições e licenciamento.



✔️ De acordo com a Forbes, Nadal faturou US$ 15,5 milhões nos últimos 12 meses - dentro e fora da quadra. Mesmo com uma grave lesão que o tirou de torneios importantes, ele foi o quinto tenista mais bem pago no período.