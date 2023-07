Destaques do ranking:



> O uruguaio Leonardo Fernández, de 24 anos, recém-contratado pelo Fluminense, ocupa a oitava posição no ranking, com um valor de mercado estipulado em € 7 milhões. Vale destacar que ele chegou ao Tricolor por empréstimo até julho de 2024.



> O argentino Agustín Rossi, de 27 anos, chegou sem custos ao Flamengo após fim de contrato com o Boca Juniors. Ainda assim, os direitos federativos dele são avaliados em € 6 milhões, que o coloca na 12ª posição no ranking.



> A liderança segue com Arrascaeta, do Flamengo, que é avaliado em € 19 milhões. O meia uruguaio mantém uma boa distância em relação ao segundo colocado, o também meia Matías Zaracho, do Atlético-MG.



Confira abaixo os estrangeiros mais valiosos do futebol brasileiro: