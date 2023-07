O Lance!Biz dá sequência, nesta sexta-feira (14), à série especial sobre as finanças do futebol brasileiro. Em parceria com a Pluri Consultoria, o estudo se baseia nas demonstrações contábeis mais recentes, referentes a 2022. A matéria de hoje analisa as contas do Fluminense.



Destaques:



> Tricolor alcançou R$ 347 milhões em receitas totais - nono maior faturamento do futebol brasileiro;



> Fluminense segue dependente da negociação de atletas para fechar as contas;



> Dívida segue elevada e desafia sustentabilidade da gestão de Mário Bittencourt.