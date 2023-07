Os jogadores mais valiosos do futebol mundial:



> Em alta após os títulos do Manchester City, Erling Haaland alcançou o mesmo valor de mercado de Kylian Mbappé: € 180 milhões. Agora, os dois astros dividem o posto de jogador mais valioso do futebol mundial. Vini Jr completa o top 3.



> Em seguida, aparecem Jude Bellingham, do Real Madrid, Victor Oshimen, do Napoli, e Bukayo Saka, do Arsenal. O trio está avaliado atualmente em € 120 milhões.



