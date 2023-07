Destaques do ranking:



> O Flamengo apresentou três reforços no início da janela: Rossi, Allan e Luiz Araújo. Isso resultou em um aumento de € 17,45 milhões no valor de mercado do elenco, totalizando € 171,6 milhões.



> Por outro lado, o Palmeiras ainda não realizou nenhuma contratação e teve uma diminuição de € 4,40 milhões em seu valor de mercado de maio para junho, encerrando o período com o elenco avaliado em € 149,75 milhões.



> O Athletico-PR também teve um aumento em seu valor de mercado, ultrapassou o Corinthians no ranking e assumiu a quarta posição. O Furacão teve um acréscimo de € 4,10 milhões, chegando a um valor de € 91,95 milhões.