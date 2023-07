Destaques do ranking:



> Pedro e Gabigol, ambos do Flamengo, são os jogadores mais valiosos do futebol brasileiro atualmente. Eles estão avaliados, respectivamente, em € 22 milhões e € 21 milhões.



> Joia do Palmeiras, Endrick completa o top 3 com € 20 milhões em valor de mercado. Cabe destacar que esta cifra está bem abaixo do montante que será pago pelo Real Madrid (€ 35 milhões fixos + € 25 milhões em bônus por metas).