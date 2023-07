Destaques brasileiros no ranking:



> Com plantel avaliado em € 171,65 milhões, o Flamengo tem o elenco mais valioso do país e aparece na 61ª posição do ranking mundial. O Rubro-Negro também é o primeiro time de fora da Europa na lista.



> O Palmeiras é o outro representante brasileiro na lista. O Verdão aparece em 71º com um elenco avaliado em € 149,75 milhões.



> Atlético-MG e Corinthians, que anteriormente também faziam parte do top 100, tiveram uma diminuição em seus valores de mercado e agora estão fora do ranking.



> Cale destacar que a janela de transferências brasileira encerra em 2 de agosto, o que significa que ainda há tempo para novas movimentações durante o próximo mês.