Destaques do ranking:



> Flamengo e Palmeiras, donos dos elencos mais caros do futebol brasileiro, também lideram o levantamento que inclui todos os países da América do Sul. Eles são, inclusive, os únicos times com elencos avaliados em mais de € 100 milhões.



> O River Plate, com elenco avaliado em € 94 milhões, completa o top 3 do ranking. O clube argentino ficou na frente de Atlético-MG, Athletico-PR e Corinthians.



