Duelo Lance! Biz: compare os salários milionários de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar

Cristiano Ronaldo tem maior salário



✔️ Em janeiro deste ano, Cristiano Ronaldo foi anunciado como reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Segundo a imprensa europeia, o clube pagará cerca de € 200 milhões (R$ 1,06 bilhão) por ano ao craque português, incluindo luvas, salários e acordos comerciais.



✔️ Neymar também foi atraído pelo dinheiro da Arábia Saudita. Em julho, o atacante brasileiro assinou um contrato de dois anos com o Al-Hilal e terá ganhos anuais de € 160 milhões (R$ 851 milhões) - também incluindo luvas, salários e acordos comerciais.



✔️ Já Messi recebe um salário anual de até US$ 60 milhões (R$ 291 milhões) no Inter Miami, franquia da MLS. Cabe destacar que o valor não inclui acordos comerciais com Apple e Adidas, que ofereceram ao atleta participação nos lucros para tornar o contrato mais atraente.