A jornada dos países da América do Sul em busca de um espaço para participar da Copa do Mundo 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, inicia com a disputa das Eliminatórias. Dez seleções sul-americanas se enfrentarão em um campeonato em busca das seis vagas diretas para o torneio e mais uma para a repescagem internacional.