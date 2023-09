Qual é o tamanho da fortuna de José Aldo, ex-lutador do UFC?

Quanto José Aldo ganhou na carreira?



Em 28 lutas no MMA profissional, estima-se que José Aldo tenha recebido US$ 9,5 milhões em bolsas, bônus de performance, acordos de patrocínio e ganhos de PPV - algo comum na modalidade.



Na estreia no WEC, em 2008, o lutador brasileiro faturou US$ 26 mil, segundo o MMA Salaries. Em sua última luta no UFC, em 2022, contra Merab Dvalishvili, ele teria levado para casa US$ 431 mil.



A luta mais lucrativa aconteceu no UFC 194, quando José Aldo encarou Conor McGregor e recebeu um total de US$ 2,5 milhões.



Cabe destacar que, após se aposentar do MMA, o ex-campeão peso-pena passou a se aventurar no boxe.