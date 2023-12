Dois jogadores do Manchester City, sozinhos, valem mais que todo o elenco do Fluminense

Para ilustrar a superioridade inglesa, o Lance! Biz separou outras curiosidades da comparação entre Manchester City e Fluminense:



💰André é o jogador mais caro do Fluminense (R$ 133 milhões), mas seria apenas o 15º mais valioso no Manchester City;



💸 Germán Cano, artilheiro do Flu, vale 44 vezes menos que o também argentino Julián Álvarez (R$ 9,6 milhões x R$ 427 milhões);



🤑 O luso-brasileiro Matheus Nunes (R$ 293 milhões) vale praticamente o mesmo do time titular inteiro do Fluminense (R$ 313 milhões).



Como é calculado o valor de mercado?



O valuation de cada atleta é calculado com base em diversos fatores, como posição, idade, potencial e duração de contrato. O objetivo é estimar qual seria o preço dos jogadores em uma possível negociação. Clique abaixo para entender melhor o método de avaliação: