Abismo financeiro: elenco do Manchester City vale 76 vezes mais que o do Urawa Reds

Para se ter noção da superioridade inglesa, o Lance! Biz separou algumas curiosidades da comparação entre os valores de mercado de Manchester City e Urawa Reds:



💰 Erling Haaland, sozinho, vale 11 vezes mais que todo o elenco japonês;



💸 Até mesmo Rico Lewis, jovem promessa do City de 19 anos, está avaliado em R$ 107 milhões - valor suficiente para comprar todo o time do Urawa;



🤑 Alexander Scholz (R$ 11,8 milhões), jogador mais caro do elenco japonês, seria apenas o 22º mais valioso no Manchester City;



💲 Apenas cinco dos 23 jogadores do City não valem mais que os R$ 88 milhões totais do Urawa Reds: Kyle Walker, Sergio Gómez, Oscar Bobb, Stefan Ortega e Scott Carson.