Os atletas convocados para o lugar do trio são Max Alleyne, Micah Hamilton e Mohamadou Susoho, que pertencem ao sub-23. De acordo com o artigo 24 do regulamento da Fifa, trocas durante a competição só poderão ocorrer em casos de lesões graves ou doenças até 24 horas antes da primeira partida, passando por avaliação da entidade.



+ Quando vai ser a final do Mundial de Clubes 2023? Veja data e horário