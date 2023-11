Caro ou barato? Entenda como é definido o valor de mercado de um jogador de futebol

Para explorar como os clubes - o vendedor e o comprador - determinam o preço de um jogador de futebol, o Lance! Biz falou com o economista Fernando Ferreira, sócio-diretor da Pluri - empresa que trabalha há 12 anos com o valuation de atletas.



De acordo com ele, o método usado atualmente foi aprimorado ao longo do tempo e consiste em três vertentes de avaliação: o valor como atleta (dentro de campo), o valor como ativo no mercado (fora de campo) e a idade.



Entenda o passo a passo do método da Pluri



Em primeiro lugar, a Pluri avalia o valor do jogador como um atleta em si. Entram as questões da avaliação técnica, disciplina tática, comportamento dentro de campo, questões clínicas e físicas... Há uma série de indicadores relacionados à avaliação dele como atleta.



Em seguida, há uma avaliação do que esse atleta representa como um ativo de mercado para o clube. A maioria dos jogadores não tem valor de produto em si, mas há nomes que são capazes de gerar retornos financeiros em visibilidade, mídia, venda de produtos, público, patrocínios, programa de sócios, etc.