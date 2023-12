Quanto custa o time do Manchester City? Veja valores de mercado e folha salarial

Folha salarial



Por fim, há outra forma de responder à pergunta sobre o custo do time do Manchester City: a folha salarial. De acordo com o site Capology, o clube inglês gasta € 233,5 milhões (R$ 1,2 bilhão) anualmente com os salários brutos dos jogadores.



Para se ter noção, isto significa cerca de R$ 104 milhões por mês (🤑). No quesito remuneração, os líderes são De Bruyne, Haaland e Bernardo Silva. Veja o top 8 abaixo:



➡️ Quem são os jogadores mais valiosos do Mundial de Clubes? Veja ranking