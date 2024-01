Confira os maiores acordos de patrocínio máster no futebol brasileiro

Cadê o Corinthians e o São Paulo?



Corinthians e São Paulo não estão presentes na lista porque vivem momento de transição de patrocinadores e ainda não anunciaram oficialmente os novos vínculos.



➡️ Bellingham se torna o jogador mais valioso do mundo, e Mbappé fica fora do top 20; veja lista



No caso do Timão, a diretoria chegou a um acordo amigável com a Hypera Pharma para quebrar o acordo anterior, que iria até o fim de 2025. A expectativa é que o clube assine com um site de apostas e receba mais de R$ 80 milhões por ano.



Já o Tricolor encerrou o contrato de patrocínio máster com a Sportsbet.io e tem acerto com a Superbet para assumir o espaço. A parceria deve render cerca de R$ 52 milhões anuais ao clube do Morumbi - um dos maiores acordos do país.