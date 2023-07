O Palmeiras terá uma rodada de concorrência no ano que vem para definir a empresa responsável pelo patrocínio máster do futebol masculino. O contrato da Crefisa/FAM, empresa que é de propriedade da presidente palmeirense Leila Pereira, se encerra no fim da próxima temporada, mesmo período em que também termina o mandato de Leila - com possibilidade de reeleição até 2027.