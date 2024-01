Clubes brasileiros iniciam 2024 na luta por acordos de patrocínio; entenda o cenário

Mais clubes em busca de valorização



Outra equipe comercial que está ativa no mercado é a do Vasco. Apesar de ter contrato com a Pixbet até o fim de 2024, o Cruz-Maltino entende que pode receber mais e busca um novo patrocinador para ocupar o espaço principal do uniforme.



O Atlético-MG vive situação parecida. O contrato atual com a Betano é válido até o fim do ano, mas o clube negocia há meses com a empresa grega para antecipar a renovação e aumentar os valores recebidos.



