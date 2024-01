🗣️ Sobre novas contratações: "É assim que vai ser feito. Todo dia, nos é oferecido 10, 12 jogadores. Poderíamos ter três ou quatro times se tudo funcionasse como antigamente. Todos querem jogar aqui. Estamos analisando um por um, com calma, e vemos a ansiedade do torcedor, mas temos que ter estrutura primeiro."



🗣️ Sobre o corpo administrativo: "Ninguém vai rasgar dinheiro, contratar atleta por indicação e amizade, não vou colocar ninguém na diretoria por amizade. Amizade com o Augusto Mello é da porta do Parque São Jorge para fora. Aqui dentro teremos pessoas técnicas, profissionais, como estamos tendo. Queremos um Corinthians mais forte. Eu só contrato quem é melhor do que eu, para delegar e traçar metas com eles."