De volta à Série A, Juventude anuncia maior acordo de patrocínio de sua história

O Juventude é o primeiro clube brasileiro a ser patrocinado pela Stake, que conta com parcerias com instituições esportivas reconhecidas mundialmente: Everton, da Premier League; Stake F1 Team, equipe de Fórmula 1; e UFC, maior organização de MMA do mundo.



- Estamos encantados em estabelecer esta parceria com o Juventude. O Brasil é um território-chave para nossa marca e a parceria com um clube de futebol da Série A é um marco importante em nosso desenvolvimento estratégico. Esta parceria não é apenas sobre negócios, é sobre celebrar o espírito e a resiliência deste clube. Estamos ansiosos para testemunhar o sucesso do Juventude nesta emocionante etapa na primeira divisão - disse Akhil Sarin, Chief Marketing Officer da Stake.



