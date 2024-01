Bellingham se torna o jogador mais valioso do mundo, e Mbappé fica fora do top 20; veja lista

5️⃣ Completam a lista de jogadores mais valiosos do estudo Haaland, do Manchester City, e os dois atacantes brasileiros do Real Madrid: Vini Jr e Rodrygo. Cada um do trio está avaliado em torno de R$ 1,3 bilhão. Bukayo Saka fecha o top 5, com € 223 milhões (R$ 1,2 bilhão).



🔰 Gabriel Martinelli é o 11° na lista, avaliado em € 148,2 milhões (R$ 800 milhões). Bruno Guimarães (R$ 590 milhões) e Gabriel Magalhães (R$ 530 milhões) são os seguintes na lista de brasileiros mais valiosos.



💰 Com apenas seis meses de contrato com o PSG, Kylian Mbappé ficou fora do top 20, apresentando um valor de mercado de € 106,2 milhões (R$ 570 milhões).