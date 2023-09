Compliance: A nova era da contratação no mercado do esporte

O estado atual das comunidades compliance



De acordo com dados do DBIPro e análise dos gestores do Grupo Calone, o mercado não está aproveitando muitos resultados positivos que esses programas de conformidade poderiam gerar no esporte. Embora a situação atual possa parecer terrível, existem formas das organizações reconsiderarem alguns dos seus processos tradicionais. Como?



✔ Melhorando o foco estratégico para um ativo contemporâneo;

✔ Dotando as equipes de forma a refletir melhor a sua escala e necessidades;

✔ Implementando as práticas ESG para otimizar pessoas e recursos, como obter informações para tomadas de decisões assertivas através

da ciência de dados.



Juntos, estes métodos não só reduzem os encargos, mas também aumentam o valuation e melhoram as estratégias, além da eficiência e o bem-estar dos colaboradores. O resultado é um mercado mais competitivo e os caixas mais robustos na distribuição de budgets, com as melhores projeções para contratações e a garantia de entregáveis para todos envolvidos economicamente.



- A inteligência de qualquer negócio está na gestão de conformidade com tecnologia. Ninguém perde! E todos ganham - completa Calone.