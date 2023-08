Lance! Biz explica: O que é ESG e como conceito pode ser aplicado no esporte?

O que é ESG?



A sigla tem origem em três palavras do inglês:



E - "Environmental", que foca na preservação do meio-ambiente.

S - "Social", que foca na inclusão e no bem-estar das pessoas.

G - "Governance, que foca na construção de estruturas eficientes de gestão.



De forma geral, trata-se de um conjunto de critérios usados para avaliar as práticas sustentáveis e éticas de uma empresa - ou de um clube -, considerando seu impacto ambiental, responsabilidade social e qualidade de gestão.



Em outras palavras, o movimento ESG representa uma demanda da sociedade para que todas as estruturas produtivas persigam esses aspectos, promovendo práticas empresariais mais sustentáveis e éticas e trazendo benefícios tanto para as empresas quanto para a sociedade e o meio-ambiente.