Quem é a dona do Los Angeles Lakers? Qual é o tamanho da sua fortuna?

Uma das franquias mais valiosas da NBA, o Los Angeles Lakers é comandado por uma mulher: Jeanie Buss. Desde a morte do seu pai, Dr. Jerry Buss, em 2013, é ela quem manda nos bastidores do time de basquete.



A empresa Buss Family Trust é dona de 66% das ações do Lakers e os seis irmãos tem parcelas iguais de participação. Jeanie Buss, no entanto, foi designada como proprietária controladora e tem o poder de tomar as decisões finais no Los Angeles Lakers.



+ Condição especial para matrícula no curso Gestor de Futebol, aprovado por Dante, Petković, Léo Moura e outros craques. Saiba mais!