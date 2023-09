Módulo 0: Boas vindas, agradecimento e funcionamento do curso

Módulo 1: Introdução, minha carreira, importância da apresentação e reflexões gerais

Módulo 2: O papel da gestão esportiva, uma visão macro

Módulo 3: Estruturação do organograma do departamento de futebol, formação de elencos e os paralelos com a gestão empresarial

Módulo 4: Pensamentos, ideias e reflexões, uma nova forma de liderar

Módulo 5: Humanização da gestão, relações interpessoais, intrapessoais e intergeracionais

Módulo 6: Legislação esportiva e suas perspectivas

Módulo 7: O processo de formação. Da iniciação ao profissional

Módulo 8: O futuro do futebol brasileiro. SAF e Sportainment

Módulo 9: O gestor do futuro. Perfil profissional

Módulo 10: O presente e o futuro do futebol feminino

Módulo 11: Empreendedorismo no esporte: Mercados, oportunidades e novos negócios.

Módulo 12: e-Sports. Os jogos eletrônicos

Módulo 13: Políticas públicas: O papel do estado no esporte

Módulo 14: A geopolítica no futebol mundial

Módulo 15: Encerramento e trabalho de conclusão



