Vender percentual para sócios? Entenda planos do Fortaleza com criação da SAF

Clube analisa venda de 10% para sócios-torcedores



Atual presidente do Fortaleza, Marcelo Paz é o favorito para assumir o cargo de primeiro CEO da SAF do Leão do Pici. Em entrevista ao ge, o dirigente revelou que o clube estuda uma forma de oferecer até 10% do capital da SAF exclusivamente para sócios-torcedores. Esta seria uma espécie de "solução caseira" para uma etapa de capitalização.



- Algo que passa pela nossa cabeça é a gente em um primeiro momento, talvez, abrir venda de ações somente para os sócios-torcedores do clube, somente para quem faz parte dessa associação e para quem acredita nesse projeto há mais tempo. Passa pela nossa cabeça fazer isso inicialmente para mostrar que o sócio-torcedor tem prioridade e pode fazer parte ainda mais ativo do clube que ele ama - disse Marcelo Paz, antes de completar:



- Não é uma decisão tomada, é algo que a gente pensa que pode ser um primeiro movimento e que passaria pelo mesmo processo do último sábado. O torcedor vai votar se quer ou não quer. Percentual baixo de ações, no máximo 10%, para o sócio-torcedor - completa.