COB EXPO: Negócios e alta performance num só lugar

A COB EXPO, um evento inovador no cenário esportivo brasileiro, oferece vantagens significativas para o público, para as modalidades esportivas e para o panorama esportivo do Brasil.



Agendada para acontecer de 25 a 29 de setembro em São Paulo, esta feira oferece uma experiência rica e diversificada para todos os envolvidos. Numa iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro junto às diferentes modalidades olímpicas e não olímpicas do país, o objetivo principal é fomentar a prática esportiva e capacitar profissionais e atletas de todos os níveis.



Para o público em busca de imersão no mundo esportivo, a COB EXPO proporciona oportunidades únicas de interação com atletas de destaque, clínicas esportivas e competições emocionantes. A presença de ícones do esporte oferece insights valiosos sobre a excelência esportiva, enquanto a experiência direta com competições, debates, aulas e palestras aumentam a compreensão e o apreço pelas vasta gama de modalidades esportivas do Brasil.