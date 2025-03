Os rivais Manchester United e Manchester City têm como objetivo para a janela do verão europeu de 2025 a contratação de Viktor Gyökeres, centroavante destaque do Sporting. E para vencer a corrida, a dupla já sabe quanto precisará desembolsar de seus cofres.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal espanhol "As", a diretoria portuguesa cobrará um valor estimado entre 65 e 75 milhões de euros (máximo de R$ 470 milhões na cotação atual) para vender o atleta. Uma possível saída já era estimada antes do começo da temporada atual, mas a demanda de nove dígitos dos lusitanos não atraiu ofertas.

continua após a publicidade

Gyökeres viveu um 2023-24 iluminado, conduzindo o Sporting ao título do Campeonato Português. Na jornada atual, o desempenho não caiu: são 39 gols e nove assistências em 40 partidas, somando todas as competições. Dos 39, 27 foram anotados na liga, onde os Leões estão na liderança, buscando o bicampeonato inédito para o clube há mais de 70 anos.

⚔️ City ou United: quem é favorito?

Em primeira instância, imagina-se que o provável destino do centroavante seja o lado vermelho de Manchester. O motivo está na área técnica: Rúben Amorim, treinador dos Red Devils, deixou o Sporting pouco depois do fim da última Liga Portugal para assumir o clube inglês, e pode receber a companhia de seu antigo artilheiro.

continua após a publicidade

➡️ Conheça Viktor Gyökeres, destaque do Sporting e sensação máxima do futebol europeu nos últimos meses

Para os Cityzens, resta apostar em uma possível oferta superior. O clube pode contar com os aportes financeiros do City Group para superar as propostas do rival, que se encontra em situação financeira limitada, e cortou seus gastos internos sob o comando de Jim Ratcliffe para poder manter a folha em dia.