Jim Ratcliffe, que há cerca de um ano comprou a parte de futebol do Manchester United, veio a público para esclarecer alguns pontos questionados pela torcida. No domingo (9), antes do clássico contra o Arsenal, torcedores protestaram nos arredores de Old Trafford.

Em fala à "BBC", Ratcliffe questionou diretamente a gestão anterior à sua no United. De acordo com o bilionário dono da INEOS, diversos jogadores contratados anteriormente causam prejuízo e não fazem sentido tecnicamente. Entre eles estão os brasileiros Casemiro e Antony.

- Se você olhar para jogadores que estamos comprando, mas que nós não compramos... Estamos comprando Antony, Casemiro, Onana, Höjlund, Sancho. São coisas do passado, que gostemos ou não, herdamos e temos que lidar com elas. Por Sancho, que agora joga no Chelsea, nós pagamos metade do salário, estamos pagando 17 milhões de libras para comprá-lo. Leva tempo para se afastar do passado para um novo lugar no futuro - questionou Jim.

Mesmo com as baixas expectativas, a temporada do United vem superando as frustrações de torcedores. Já eliminado nas copas nacionais, o time figura a 14ª colocação da Premier League, apenas quatro posições acima da zona de rebaixamento. O clube investiu 246 milhões de euros nas duas janelas (R$ 1,5 bilhão), apresentando um déficit de 143 milhões (R$ 906) quando comparado ao valor de vendas.

(Foto: Divulgação/Manchester United)

- Alguns (jogadores) não são bons o suficiente e outros provavelmente são pagos em excesso. Mas para nós moldarmos o elenco pelo qual seremos totalmente responsáveis, levará tempo. Temos este período de transformação no qual saímos do passado para o futuro. Há grandes jogadores no elenco, como sabemos. O capitão (Bruno Fernandes) é um jogador fabuloso - acrescentou.

Ratcliffe defende Rúben Amorim no United

Responsável por reconstruir o Manchester United dentro de campo, o técnico Rúben Amorim chegou ao clube em novembro e já vem passando por maus bocados. Mesmo questionado pelos resultados ruins, o português tem suporte completo por parte de Jim Ratcliffe.

- Se eu realmente olhar o elenco que está disponível para Rúben, acho que ele está fazendo um trabalho realmente bom, sendo honesto. Acho que Rúben é um técnico jovem fantástico. Realmente acho. Ele é um excelente treinador e estará ali por muito tempo. Já se pode começar a ver uma prévia do que Rúben pode produzir - comentou Jim Ratcliffe sobre o trabalho de Amorim no United.

O momento do elenco do United é condizente com a fala do bilionário. Prova disso é que o time entrou com apenas cinco jogadores de linha disponíveis no banco para a partida da última quinta-feira, pela Europa League, contra a Real Sociedad. Nomes de destaque como Amad Diallo e Lisandro Martínez figuram a lista.