Ronald Koeman, técnico da Holanda, criticou Joshua Zirkzee, do Manchester United, ao ser questionado sobre a não convocação do astro dos Red Devils. O treinador foi direto e deu sua opinião sobre o jogador, afirmando que o atacante "não é bom o suficiente" para a seleção holandesa, mesmo afirmando ter opções limitadas para o ataque da Holanda.

O técnico Koeman afirmou que o jogador não tem as valências necessárias que encaixa na seleção holandesa. Além disso, o treinador falou que o atacante não merece a convocação, pois não estaria vivendo um bom momento no Manchester United.

- Ele não está na pré-convocatória porque não me parece que, neste momento, seja bom o suficiente para lá estar. Especialmente a monitorizar o espaço quando se vira ou passa. Normalmente, erra o passe - afirmou Ronald Koeman, quando perguntado sobre Zirkzee.

Zirkzee não enche os olhos de Koeman

Ronald Koeman não parece estar feliz com a fase de Zirkzee no Manchester United. O treinador afirmou que a defesa e o meio de campo da seleção holandesa estão equilibrados, ao contrário do ataque, que estaria limitado. Porém, mesmo com a limitação, o técnico não convocou o atacante.

Zirkzee reage a um gol perdido no Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

- Temos muitos zagueiros e meio-campistas, mas somos um pouco limitados na frente. Mas mesmo assim, ainda acho que você tem que merecer sua vaga na seleção, e acho que ele não merece isso agora, mas isso pode acontecer novamente em outro período - declarou Ronald Koeman.

Confira números de Zirkzee na passagem pelo Manchester United e pelo Bologna

Joshua Zirkzee por Bologna vs Manchester United:

Jogos: 58 x 42

Titular: 39 x 19

Gols: 14 x 6

Assistências: 8 x 2

Minutos para participar de gol: 174 x 245

Finalizações (no gol): 121 (42) x 46 (17)

Passes decisivos: 63 x 19

Nota Sofascore: 6.96 x 6.72

Memphis Depay avança na fila da convocação

No lugar de Zirkzee, o treinador deciciu por convocar Memphis Depay, destaque do Corinthians, afirmando que o astro deve integrar sua lista na seleção, já que está mais em forma do que antes. Koeman veio ao Brasil acompanhar o atleta, visitando o centro de treinamento do Timão e indo a duas partidas: no empate diante do Guarani e na vitória contra o Universidad Central.

- Se você quer tomar uma decisão sobre Memphis, você tem que vê-lo e falar com ele. Fomos a uma sessão de treinamento e então você tem uma ideia se ele ainda deve ser considerado e ele é. Ele está mais em forma do que na temporada passada - afirmou o treinador