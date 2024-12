Após Brasileirão, Record sonha em encerrar monopólio da Globo em outro torneio

O investimento da Record no futebol pode não parar só no Campeonato Brasileiro. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", existe o desejo da emissora de Edir Macedo em transmitir a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

➡️ Após Cléber Machado, Record contrata dupla demitida da Globo para o Brasileirão

Tradicionalmente, a Copa do Mundo é exibida pela Globo em TV aberta. No entanto, por motivos financeiros, a emissora carioca abriu mão da exclusividade do torneio e não deve transmitir todos os jogos. A decisão abre espaço para outros canais comprarem direitos da competição.

Em 2022, a Globo abriu mão da exclusividade da transmissão da Copa do Mundo em plataformas digitais. A CazéTV aproveitou, comprou os direitos e exibiu alguns jogos do torneio no Youtube. Segundo o colunista, ainda não há negociação por parte da Record, apenas o desejo.

continua após a publicidade

➡️ Denílson quebra silêncio e revela propostas após saída da Band; confira

Brasileirão na Record

A Record comprou direitos da transmissão do Brasileirão e vai exibir os jogos como mandantes dos clubes integrantes da Liga Forte União. Fazem parte da LFU times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para reforçar a cobertura do Brasileirão, a Record contratou nomes de peso, como o narrador Cléber Machado, o comentarista Maurício Noriega e o ex-jogador Dodô. A emissora também terá outros nomes como Paloma Tocci, Bruno Laurence, Alexandre Oliveira, Lucas Pereira, Duda Gonçalves e Sálvio Spínola.

continua após a publicidade