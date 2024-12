Gigante torneio europeu usa Messi para provocar Cristiano Ronaldo após polêmica

A declaração de Cristiano Ronaldo sobre o Campeonato Francês causou grande repercussão na mídia internacional durante o Globe Soccer Awards. Um dia após a cerimônia na Arábia Saudita, o perfil oficial da Ligue One usou Lionel Messi para responder o craque português.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo defende campeonato saudita e detona liga europeia: ‘Está acabada’

- Claro (que o Campeonato Saudita é melhor que o Francês). Não digo porque jogo lá. Não me importo com o que as pessoas dizem, mas as pessoas deviam ir lá jogar para ver. Correr com 39, 40, graus... eles tinham que se mudar para lá e ver - disse Cristiano Ronaldo.

- Só existe o PSG, desculpem. Os restos competem, ok, mas o PSG é o mais forte, ninguém compete com eles. Melhores jogadores, mais dinheiro. É um fato. Não estou dizendo nada de novo, não sei por que as pessoas se surpreendem - completou o atacante do Al-Nassr.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a grande repercussão da declaração do português, o perfil da Ligue One publicou uma foto de Messi após conquistar a Copa do Mundo do Qatar, com a legenda: "Leo Messi jogando com 38 graus". Atualmente no Inter Miami, o argentino defendeu o PSG por dois anos.