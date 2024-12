Vini Jr lidera lista de jogadores mais valiosos do planeta; veja top-12

Eleito o melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best 2024, Vinicius Júnior é considerado o atleta mais valioso do planeta. De acordo com levantamento feito pelo site "Transfermarkt", o brasileiro está avaliado em 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,3 bilhão), mesmo valor de Haaland, do Manchester City.

Maior campeão da Champions League, o Real Madrid conta com quatro atletas entre os primeiros colocados. Além de Vini Jr., estão na lista os meias Jude Bellingham e Valverde, e o atacante Mbappé.

O Manchester City, comandado por Pep Guardiola, aparece logo em seguida com três representantes: Haaland, Phil Foden e Rodri, eleito o Bola de Ouro nesta temporada. Barcelona, Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique também têm jogadores entre os 12 primeiros colocados no ranking.

Confira a lista dos jogadores mais valiosos

Vini Jr. (Real Madrid) - 200 milhões de euros Haaland (Manchester City) - 200 milhões de euros Lamine Yamal (Barcelona) - 180 milhões de euros Jude Bellingham (Real Madrid) - 180 milhões de euros Mbappé (Real Madrid) - 160 milhões de euros Bukayo Saka (Arsenal) - 150 milhões de euros Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 140 milhões de euros Musiala (Bayern de Munique) - 140 milhões de euros Phil Foden (Manchester City) - 140 milhões de euros Cole Palmer (Chelsea) - 130 milhões de euros Valverde (Real Madrid) - 130 milhões de euros Rodri (Manchester City) - 130 milhões de euros

Vinicius Jr é o jogador mais valioso do futebol mundial segundo o site "Transfermarkt" (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

