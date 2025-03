Liverpool anuncia novo contrato multi-milionário

O Liverpool anunciou um novo contrato de fornecimento de uniformes com a Adidas, marcando o retorno de uma parceria histórica que já rendeu momentos icônicos para o clube. O novo acordo entrará em vigor quando o contrato atual com a Nike expirar neste verão.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Esta não é a primeira vez que o clube une forças com a gigante alemã. O Liverpool já teve a Adidas como fornecedora de uniformes entre 1985 e 1996, e novamente entre 2006 e 2012, períodos que ficaram marcados por alguns dos kits mais memoráveis da história do clube.

O contrato com a Nike, vigente desde 2020, rendeu ao clube um valor fixo de 30 milhões de libras (cerca de R$ 191 milhões) por temporada, além de royalties sobre as vendas de mercadorias oficiais. Apesar de os detalhes financeiros do novo acordo com a Adidas não terem sido oficialmente divulgados, fontes indicam que ele representa um aumento significativo em relação ao atual, com valores atrelados ao desempenho em campo e às vendas globais.

continua após a publicidade

Billy Hogan, CEO do Liverpool, citou a animação dos membros do clube com o retorno da Adidas.

- Todos no clube estão incrivelmente entusiasmados em receber a Adidas de volta à família LFC. Tivemos um grande sucesso juntos no passado e criamos alguns dos uniformes mais icônicos de todos os tempos. Estamos ansiosos para criar mais clássicos que impulsionem o desempenho em campo - comentou o executivo.

O contrato começará oficialmente no dia 1º de agosto, o que significa que a pré-temporada do Liverpool ainda será disputada com o uniforme da Nike. De acordo com relatos do jornal "The Athletic", o clube está planejando uma turnê de pré-temporada pela Ásia em julho, com partidas no Japão e em Hong Kong.

continua após a publicidade

Bjorn Gulden, CEO da Adidas, também expressou seu entusiasmo:

- Estamos extremamente animados que a Adidas e o Liverpool estejam se unindo mais uma vez (...) O clube é um dos maiores e mais icônicos nomes do futebol mundial, com uma enorme base de fãs. As camisas usadas durante as parcerias anteriores são algumas das melhores já criadas. Estamos ansiosos para criar mais clássicos para os fãs.

➡️ Santos lança novo uniforme com participação de Neymar na campanha