Com contrato vencendo e imbróglio na renovação, o futuro de Joshua Kimmich no Bayern de Munique é incerto. O jogador recebeu uma proposta de renovação do clube alemão, mas ainda não respondeu, o que gerou especulações sobre seu destino. Rumores indicam que PSG, Arsenal, Liverpool e Real Madrid estão de olho na situação e podem entrar em uma corrida pela contratação do meio-campista.

Segundo a mídia alemã, a proposta de renovação já estaria na mesa de Kimmich, mas o jogador não tomou uma decisão até o momento, o que gerou um impasse. Ele não aceitou nem rejeitou a oferta, o que tem gerado ansiedade tanto no Bayern quanto nos clubes interessados.

A imprensa europeia revela que o Bayern de Munique teria dado um ultimato ao jogador, pois as negociações já estão em andamento há algum tempo e o clube busca resolver essa situação quanto antes.

Times interessados no jogador

O jornalista Georg Holzner afirmou que Kimmich planeja deixar o Bayern ao fim da temporada, sendo oferecido aos dois gigantes europeus: Real Madrid e Liverpool. Ambos os clubes estariam monitorando a situação de perto e demonstraram interesse, mas optaram por não avançar com propostas durante a temporada. De acordo com fontes, eles preferem priorizar outras opções no mercado enquanto a temporada estiver em andamento, aguardando uma possível oportunidade no final da temporada.

O Bayern, por sua vez, ainda acredita que pode convencer Kimmich a renovar seu contrato. O clube bávaro aposta que, assim como ocorreu com Alphonso Davies, o meio-campista acabará optando por permanecer em Munique. No entanto, o clube está cada vez mais impaciente com a demora de Kimmich em dar uma resposta, especialmente considerando que já existem negociações abertas há meses.

Por outro lado, o PSG, que também acompanha atentamente a situação, está aguardando o fim da temporada para fazer uma investida oficial no jogador. O clube francês acredita que, caso a situação com o Bayern se arraste, terá a prioridade na contratação de Kimmich.

O Arsenal também está de olho no jogador, pois busca reforçar seu meio-campo. Porém, apesar do interesse em Kimmich, o clube tem focado em uma possível contratação de Martín Zubimendi, da Real Sociedad, para a posição de armador central.

Kimmich, de 30 anos, tem sido um dos principais pilares do Bayern nas últimas temporadas. Na temporada 2024/25, ele disputou 36 jogos, marcou um gol e contribuiu com dez assistências, sendo seis na Bundesliga e quatro na Liga dos Campeões.